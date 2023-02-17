Вночі відпочивають, вдень штурмують: на Вугледарському напрямку ворог змінив тактику

Лютий, 17 в 12:30

На Вугледарському напрямку російські війська майже припинили штурмові та диверсійні дії вночі та використовують цей час для відновлення сил і підтягування резервів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

– Ворог дещо змінив свою тактику на цьому напрямку, він перестав уночі атакувати наші позиції. За останні 2 дні чисельність штурмових дій на цьому напрямку коливається від трьох до чотирьох, – сказав він.

Речник зазначив, що раніше вночі постійно працювали підрозділи ДРГ та штурмові групи.

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Останнім часом окупанти в нічний час намагаються відновлюватись, поновлювати резерви та особовий склад. А вдень ворог дуже потужно застосовує артилерію, штурмові дії, та авіацію.

– Загалом усі атаки за вчорашній день і за цю ніч були відбиті. Просування ворога там не спостерігається, – розповів Дмитрашківський.

Він зауважив, що 16 лютого на Донецького напрямку була знищена ціла батарея російських гармат Д-30 разом з особовим складом.

Нагадаємо, напередодні у ГУР розповіли, що, атакуючи Бахмут та Вугледар, російські військові намагаються відстрочити наступ ЗСУ, а також зазначили, що на сході зараз спостерігається загострення бойових дій.

Війська РФ хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до кінця березня.