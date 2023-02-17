Лютий, 17 в 6:39

Збройні сили України завадять планам російського диктатора Володимира Путіна оголосити про захоплення міста Бахмут Донецької області до річниці війни – 24 лютого.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що росіяни мають намір захопити Бахмут до 24 лютого, щоб хоч якимось досягненням відзначити першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

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Крім того, окупанти планують завдати серії масованих ракетних ударів.

Але, за словами українських офіційних осіб, для захоплення Бахмута російської армії будуть потрібні значно вищі темпи просування, ніж будь-коли за всю війну.

Нещодавно власник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що його бойовики оточать Бахмут до березня чи квітня. За словами аналітиків, такі оцінки Пригожиним просування російських підрозділів у районі Бахмута загалом ближче до тактичних реалій, ніж захоплення Бахмута до 24 лютого.

Кремль може завдати ще однієї серії ракетних ударів по цивільних об’єктах по всій Україні, щоби так “відзначити” символічну річницю вторгнення.