Февраль, 16 в 22:43

Возбуждены уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) из-за обстрелов оккупантами Бахмута Донецкой области.

– По данным следствия, 16 февраля 2023 года войска государства-агрессора обстреляли город Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня Град, – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Из-за обстрела Бахмута погибли 5 человек, еще 9 ранены / 4 фотографии

Отмечается, что снаряды окупантов в очередной раз попали по жилому кварталу города, в результате чего погибли трое мужчин и две женщины. Девять гражданских получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Кроме того, в результате обстрела РФ повреждено много жилых домов. Оккупанты продолжают атаковать Бахмут.

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Со своей стороны, глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала местных эвакуироваться, ведь в городе идут тяжелые бои, а вражеская артиллерия работает по жилым кварталам.