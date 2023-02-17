Из-за обстрела Бахмута погибли 5 человек, еще 9 ранены
Возбуждены уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) из-за обстрелов оккупантами Бахмута Донецкой области.
– По данным следствия, 16 февраля 2023 года войска государства-агрессора обстреляли город Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня Град, – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Отмечается, что снаряды окупантов в очередной раз попали по жилому кварталу города, в результате чего погибли трое мужчин и две женщины. Девять гражданских получили осколочные ранения разной степени тяжести.
Кроме того, в результате обстрела РФ повреждено много жилых домов. Оккупанты продолжают атаковать Бахмут.
Со своей стороны, глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала местных эвакуироваться, ведь в городе идут тяжелые бои, а вражеская артиллерия работает по жилым кварталам.
— Во-первых, подвергаете опасности себя и своих близких, особенно детей, которые вынуждены оставаться вместе с вами. Во-вторых, создаете дополнительные проблемы и риски всем людям, которые пытаются вам там помогать (военные, нацполиция, волонтеры). В-третьих, вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности. Поскольку они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность. Поэтому еще раз призываю вас немедленно эвакуироваться, — отметила она.