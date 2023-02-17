Зеленський у Мюнхені: російський Голіаф вже почав втрачати рівновагу

Лютий, 17 в 15:10

Президент України Володимир Зеленський 17 лютого 2023 року виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, де порівняв боротьбу з Росією з історією про Давида та Голіафа.

– Світ не має іншої альтернативи, окрім перемогти Голіафа, який прийшов знищити наше життя. Бути Давидом – означає боротись, і ми боремося. Бути Давидом – означає мати пращу, з якою треба перемогти. Ми ще не маємо Давидової пращі з Ізраїля, проте я сподіваюсь, що це лише тимчасово, та хочу подякувати потужній підтримці грошима, зброєю, – сказав Зеленський.

Він подякував за підтримку президенту Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, присутнім на панелі, а також іншим партнерам, які допомагають Україні.

– Я вдячний кожному, хто дає пращу українському Давидові. Російський Голіаф вже почав втрачати рівновагу, – підкреслив очільник Української держави.

Він згадав, що минулого року шукав рішучості та єдності від світу, та додав, що Україна відкрито говорила, що боротиметься у випадку, якщо Росія розпочне війну.

Зараз дивляться

– Я хотів почути від світу: Україно, ми з тобою. Але на жаль, я почув це лише після того, як російські ракети вдарили по нашій землі. Після того, як російські танки перейшли наші кордони, а Путін знищив усі альтернативи, поставивши питання ми – чи він, – сказав Зеленський.

За його словами, ця Мюнхенська конференція показала, що Голіаф шансів не має, але, на жаль “він має потенціал”, адже намагається купити додатковий час, торгуючись зі світом, тож Україні потрібно спішити, щоб обмежити російський потенціал.

– Нам потрібна швидкість наших домовленостей, постачань, бо від цієї швидкості залежить життя. Відтягування завжди було і є помилкою. Поки ми ведемо переговору про танки, Кремль думає як задушити Молдову. Коли ми переконуємо, що Україні потрібна сучасна авіація, РФ переконала іранський режим, в результаті чого ми маємо не лише іранські дрони в українському небі, але й щось, чим Кремль за це заплатив, – пояснив президент.

Він додав, що Україна не згодиться ні на один компроміс.

Він додав, що Україна не згодиться ні на один компроміс, і немає жодної альтернативи Україні в ЄС та НАТО, адже інакше Кремль може знищити безпеку.

Президент нагадав, що чим довше обговорювались вступ України в ЄС та в НАТО, тим агресивнішою ставала політика Кремля.

– Чим довшим було мовчання щодо Криму на глобальному порядку денному, тим сильнішим ставав російський реваншизм. Чим довше світ сперечався, які санкції і коли вводити проти Росії, тим сильнішими ставали амбіції Кремля. Чим довше ми не мали єдності, тим більше ілюзій мала Росія, – зазначив президент.

Зеленський висловив впевненість, що Україна здатна перемогти Росію та вигнати її зі своєї землі, відновити безпеку у Чорноморському регіоні та поставки продовольства, зерна у країни, які цього потребують.

– Давид переміг Голіафа не розмовами, а силою своїх дій. Сміливістю і пращою. Сміливість у нас є, у нас її достатні. Праща повинна ставати сильнішою уже зараз. Щоб наступного року ми з вами зустрілись на першу післявоєнну конференцію. Після перемоги вільної України, Європи та світу, – резюмував він.

Історія про Давида та Голіафа – біблійська розповідь про те, як юний пастух на ім’я Давид переміг велетня-воїна на ім’я Голіаф, щоб врятувати від филистимлян єврейський народ. Для цього він використав пращу, тобто знаряддя для кидання каміння, у яку поклав п’ять гладеньких каменів. У той же час Голіаф боровся за допомогою меча, списа та щита.