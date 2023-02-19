Кадыров объявил о намерении создать ЧВК наподобие Вагнера

Февраль, 19 в 17:29

Приспешник президента России Владимира Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 19 февраля, что “всерьез планирует” создать собственную частную военную компанию наподобие ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

— Вне всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую по завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится, – написал Кадыров в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Правозащитники неоднократно обвиняли его в нарушениях прав человека, а также в похищениях и убийствах своих критиков. Против главы Чечни ввели санкции ЕС, США и ряд других стран.

После начала полномасштабной войны в Украине Кадыров стал одним из главных пропагандистов вторжения. Руководитель Чечни регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт, а также угрожает расправой высшим должностным лицам Украины.

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Напомним, что в январе 2022 года владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин для пополнения армии наемников, воюющих в Украине, начал набирать заключенных из исправительных колоний Чеченской Республики РФ.