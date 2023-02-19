Кадиров оголосив про намір створити ПВК на кшталт Вагнера

Лютий, 19 в 17:29

Поплічник президента Росії Володимира Путіна, голова Чечні Рамзан Кадиров заявив 19 лютого, що “всерйоз планує” створити власну приватну військову компанію на кшталт ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

– Поза всяким сумнівом, такого роду професійні формування потрібні та необхідні. Тому я всерйоз планую після завершення роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому брату Євгену Пригожину та створити приватну військову компанію. Думаю, що все вийде, – написав Кадиров у Telegram-каналі.

Рамзан Кадиров очолює Чечню з 2007 року. Правозахисники неодноразово звинувачували його у порушеннях прав людини, а також у викраденнях та вбивствах своїх критиків. Проти глави Чечні ввели санкції ЄС, США та низку інших країн.

Після початку повномасштабної війни в Україні Кадиров став одним із головних пропагандистів вторгнення. Керівник Чечні регулярно звітує про відправку найманців на фронт, а також загрожує розправою найвищим посадовим особам України.

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Нагадаємо, що валасник ПВК Вагнера Євген Пригожин для поповнення армії найманців, які воюють в Україні, почав набирати в’язнів із виправних колоній Чеченської Республіки РФ.