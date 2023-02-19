Кадиров оголосив про намір створити ПВК на кшталт Вагнера
Поплічник президента Росії Володимира Путіна, голова Чечні Рамзан Кадиров заявив 19 лютого, що “всерйоз планує” створити власну приватну військову компанію на кшталт ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
– Поза всяким сумнівом, такого роду професійні формування потрібні та необхідні. Тому я всерйоз планую після завершення роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому брату Євгену Пригожину та створити приватну військову компанію. Думаю, що все вийде, – написав Кадиров у Telegram-каналі.
Рамзан Кадиров очолює Чечню з 2007 року. Правозахисники неодноразово звинувачували його у порушеннях прав людини, а також у викраденнях та вбивствах своїх критиків. Проти глави Чечні ввели санкції ЄС, США та низку інших країн.
Після початку повномасштабної війни в Україні Кадиров став одним із головних пропагандистів вторгнення. Керівник Чечні регулярно звітує про відправку найманців на фронт, а також загрожує розправою найвищим посадовим особам України.
Нагадаємо, що валасник ПВК Вагнера Євген Пригожин для поповнення армії найманців, які воюють в Україні, почав набирати в’язнів із виправних колоній Чеченської Республіки РФ.