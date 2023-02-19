Карта боевых действий на 19.02.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 361-е сутки полномасштабной войны украинские защитники дают отпор врагу, который все усилия бросает на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 19.02.2023
В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:
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- Гряниковка, Масютовка Харьковской области;
- Белогоровка, Червонопоповка, Кременная Луганской области;
- Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр Донецкой области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 361-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.