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Факты / Україна

Карта боевых действий на 19.02.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 361-е сутки полномасштабной войны украинские защитники дают отпор врагу, который все усилия бросает на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 19.02.2023

Карта бойових дій 18 лютого 2023

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

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  • Гряниковка, Масютовка Харьковской области;
  • Белогоровка, Червонопоповка, Кременная Луганской области;
  • Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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