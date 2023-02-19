Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Карта бойових дій на 19.02.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На 361-шу добу повномасштабної війни українські захисники дають відсіч ворогові, який усі зусилля кидає на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 19.02.2023

Карта бойових дій 18 лютого 2023

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Зараз дивляться
  • Гряниківка, Масютівка Харківської області;
  • Білогорівка, Червонопопівка, Кремінна Луганської області;
  • Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка