Карта бойових дій на 19.02.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 361-шу добу повномасштабної війни українські захисники дають відсіч ворогові, який усі зусилля кидає на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 19.02.2023
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
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- Гряниківка, Масютівка Харківської області;
- Білогорівка, Червонопопівка, Кремінна Луганської області;
- Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр Донецької області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.