Карта бойових дій на 19.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 19 в 7:46

На 361-шу добу повномасштабної війни українські захисники дають відсіч ворогові, який усі зусилля кидає на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 19.02.2023

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

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Гряниківка, Масютівка Харківської області ;

; Білогорівка, Червонопопівка, Кремінна Луганської області ;

; Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.