На Луганщині окупанти йдуть у наступ, ЗСУ утримують наші позиції – Гайдай

Лютий, 19 в 14:39

На Кремінському напрямку росіяни намагаються продавити нашу оборону, на Сватівський напрямок стягують бронетехніку і піхоту.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Дійсно вони накопичують як особовий склад, так і техніку в великих обсягах і це не просто так. Звісно, що йдуть в наступ, – сказав Гайдай.

Очільник Луганської ОВА зазначив, що найскладніша ситуація нині на Кремінському напрямку, там ідуть найзапекліші бої.

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На Сватівському напрямку ворог під прикриттям бронетехніки стягує особовий склад ближче до українських позицій.

— Їдуть броньовані автомобілі, а між ними йде піхота, і от вони намагаються максимально близько під’їхати до наших позицій, щоб під прикриттям броньованої техніки піхота заходила на наші позиції,– зауважив голова ОВА.

Втім наші армійці тримають оборону, відео боїв Сергій Гайдай опублікував у своєму Telegram.

На Сватівському напрямку за один вечір українські захисники знищили одразу три ворожих БМП.

Джерело: Сергій Гайдай