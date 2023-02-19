Февраль, 19 в 12:36

Днем 19 февраля Бургунка Херсонской области находится под массированным артиллерийским огнем армии РФ.

Обновлено в 12:36. По последним данным, три человека погибли. Двое детей получили ранения.

Как сообщили в областной военной администрации, один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей.

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В момент обстрела там находились пять членов семьи – трое взрослых и двое детей.

– В Бургунце сейчас ад. Снаряд попал во двор. 13-летний мальчик ранен, его родители и дядя погибли, – сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

13-летнего мальчика госпитализировали в больницу. Еще один ребенок чудом не пострадал.

Обновлено в 12:12. Восьмилетний мальчик, о ранении которого в Бургунке стало известно ранее, сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.

Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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