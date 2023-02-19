Россияне убили семью в Бургунке, двое детей – в больнице
Днем 19 февраля Бургунка Херсонской области находится под массированным артиллерийским огнем армии РФ.
Обновлено в 12:36. По последним данным, три человека погибли. Двое детей получили ранения.
Как сообщили в областной военной администрации, один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей.
В момент обстрела там находились пять членов семьи – трое взрослых и двое детей.
– В Бургунце сейчас ад. Снаряд попал во двор. 13-летний мальчик ранен, его родители и дядя погибли, – сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
13-летнего мальчика госпитализировали в больницу. Еще один ребенок чудом не пострадал.
Обновлено в 12:12. Восьмилетний мальчик, о ранении которого в Бургунке стало известно ранее, сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.
Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
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