Росіяни поранили восьмирічного хлопчика на Херсонщині

Лютий, 19 в 12:12

Удень 19 лютого російські війська поранили восьмирічну дитину в Бургунці Херсонської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами голови ОВА, хлопчика вже госпіталізували до лікарні.

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Там дитині вже надають необхідну медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін