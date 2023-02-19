Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росіяни поранили восьмирічного хлопчика на Херсонщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

Удень 19 лютого російські війська поранили восьмирічну дитину в Бургунці Херсонської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами голови ОВА, хлопчика вже госпіталізували до лікарні.

Зараз дивляться

Там дитині вже надають необхідну медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка