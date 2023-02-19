Обстрел Днепропетровщины и результаты Мюнхенской конференции: 361-й день войны (онлайн)
Украина получила важные сигналы по поводу поставок дальнобойных ракет во время Мюнхенской конференции, заявил президент Владимир Зеленский.
Российские войска обстреляли Никополь и Марганец в Днепропетровской области.
В воскресенье, 19 февраля, пройдет последний день Мюнхенской конференции в Германии.
ЕС собирает срочную встречу по поводу закупки боеприпасов для Украины в понедельник, 20 февраля.
В течение 18 февраля враг совершил обстрелы четырех территориальных общин Сумской области: Хотинской, Белопольской, Новослободской, Путивльской.
Было зафиксировано более 75 прилетов.
Правительство США провело переговоры с Илоном Маском по поводу использования системы спутникового интернета Starlink в Украине.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает SkyNews.
Отвечая на вопрос, просили ли США Маска не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными, Блинкен сказал, что “не может поделиться подробностями беседы с ним”.
В течение февраля-марта события на фронте будут развиваться очень активно, так как президент РФ Владимир Путин отдал приказ в ближайшие недели полностью захватить Донецкую и Луганскую области.
Такое мнение в эфире Єдиних новин высказал официальный представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Он отметил, что украинские военные не ждут такого наступления, “сложив руки”.