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Факты / Україна / Общество
Валентина Чорна |
Обстрел Днепропетровщины и результаты Мюнхенской конференции: 361-й день войны (онлайн)

Обстрел Днепропетровщины и результаты Мюнхенской конференции: 361-й день войны (онлайн)

Украина получила важные сигналы по поводу поставок дальнобойных ракет во время Мюнхенской конференции, заявил президент Владимир Зеленский.

Российские войска обстреляли Никополь и Марганец в Днепропетровской области.

В воскресенье, 19 февраля, пройдет последний день Мюнхенской конференции в Германии.

ЕС собирает срочную встречу по поводу закупки боеприпасов для Украины в понедельник, 20 февраля.

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01:24 - 19 февраля

В течение 18 февраля враг совершил обстрелы четырех территориальных общин Сумской области: Хотинской, Белопольской, Новослободской, Путивльской.

Было зафиксировано более 75 прилетов.

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01:20 - 19 февраля

Правительство США провело переговоры с Илоном Маском по поводу использования системы спутникового интернета Starlink в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает SkyNews.

Отвечая на вопрос, просили ли США Маска не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными, Блинкен сказал, что “не может поделиться подробностями беседы с ним”.

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00:45 - 19 февраля

В течение февраля-марта события на фронте будут развиваться очень активно, так как президент РФ Владимир Путин отдал приказ в ближайшие недели полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Такое мнение в эфире Єдиних новин высказал официальный представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что украинские военные не ждут такого наступления, “сложив руки”.

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