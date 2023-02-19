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В течение февраля-марта события на фронте будут развиваться очень активно, так как президент РФ Владимир Путин отдал приказ в ближайшие недели полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Такое мнение в эфире Єдиних новин высказал официальный представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что украинские военные не ждут такого наступления, “сложив руки”.