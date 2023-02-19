Украина получит французские бронеавтомобили AMX-10RC уже на следующей неделе — Минобороны
Первые боевые бронемашины AMX-10RC, которые еще называют “колесными танками”, будут доставлены в Украину в конце следующей недели.
Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.
— Тренировки близятся к завершению, и танки будут доставлены в конце следующей недели, — сказал он.
В то же время он не стал уточнять, о каком количестве техники идет речь, “чтобы не давать стратегическую информацию России”.
— В общем, темпы подготовки украинцев ускоряются как на нашей территории – со специализированной подготовкой на поставляемой нами технике, так и в Польше – с более общей подготовкой целых батальонов со скоростью 600 солдат в месяц, начиная с марта, — отметил Лекорню.
Он также добавил, что Франция пока не будет отправлять Украине танки Leclerc.
Франция анонсировала передачу бронемашин AMX-10RC в начале января. Они прибудут вместе с экипажами и операторами, которые прошли подготовку в Кавалерийской школе в Сомюре.
Кроме того, в январе также появилась информация, что правительство Франции рассматривает возможность передачи Украине боевых танков AMX-56 Leclerc.
Источник: Le Parisien