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Украина получит французские бронеавтомобили AMX-10RC уже на следующей неделе — Минобороны

Бедрак Виктория, редактор ленты
французький танк AMX 10 RC

Первые боевые бронемашины AMX-10RC, которые еще называют “колесными танками”, будут доставлены в Украину в конце следующей недели.

Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.

— Тренировки близятся к завершению, и танки будут доставлены в конце следующей недели, — сказал он.

В то же время он не стал уточнять, о каком количестве техники идет речь, “чтобы не давать стратегическую информацию России”.

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— В общем, темпы подготовки украинцев ускоряются как на нашей территории – со специализированной подготовкой на поставляемой нами технике, так и в Польше – с более общей подготовкой целых батальонов со скоростью 600 солдат в месяц, начиная с марта, — отметил Лекорню.

Он также добавил, что Франция пока не будет отправлять Украине танки Leclerc.

Франция анонсировала передачу бронемашин AMX-10RC в начале января. Они прибудут вместе с экипажами и операторами, которые прошли подготовку в Кавалерийской школе в Сомюре.

Кроме того, в январе также появилась информация, что правительство Франции рассматривает возможность передачи Украине боевых танков AMX-56 Leclerc.

Источник: Le Parisien

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