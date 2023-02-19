Україна отримає французькі бронеавтомобілі AMX-10RC вже наступного тижня – Міноборони

Лютий, 19 в 16:08

Перші бойові бронемашини AMX-10RC, які ще називають “колісними танками”, будуть доставлені в Україну наприкінці наступного тижня.

Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Parisien.

– Тренування наближаються до завершення, і танки будуть доставлені наприкінці наступного тижня, – сказав він.

Водночас він не уточнив, про яку кількість техніки йдеться, “щоб не давати стратегічну інформацію Росії”.

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– Загалом темпи підготовки українців прискорюються як на нашій території – зі спеціалізованою підготовкою на техніці, яку ми постачаємо, так і в Польщі – з більш загальною підготовкою цілих батальйонів зі швидкістю 600 солдатів на місяць, починаючи з березня, – зазначив Лекорню.

Він також додав, що Франція поки не відправлятиме Україні танки Leclerc.

Франція анонсувала передання бронемашин AMX-10RC на початку січня. Вони мають прибути разом з екіпажами та операторами, які пройшли підготовку в Кавалерійській школі в Сомюрі.

Крім того, в січні також з’явилася інформація, що уряд Франції розглядає можливість передання Україні бойових танків AMX-56 Leclerc.

Джерело: Le Parisien