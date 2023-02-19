Европа за месяц производит столько снарядов, сколько РФ использует за день – премьер Эстонии

Февраль, 19 в 14:12

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала усилить оборонную промышленность, чтобы предоставить Украине снаряды.

Об этом она сказала на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Интерфакс-Украина.

Она отметила, что РФ использует за день месячное европейское производство артиллерийских снарядов, поэтому вопрос с поставкой боеприпасов Украине нужно решить скорее.

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– Российская военная промышленность работает в три смены. РФ тратит в день столько артиллерийских снарядов. И европейская оборонная промышленность пока не увеличила свое производство, – сказала Каллас.

Премьер подчеркнула, что Украина должна быть способна защитить себя и выиграть эту войну.

По ее словам, некоторые страны, по всей вероятности, все еще надеются, что эта проблема “решится сама по себе”. В то же время РФ и рассчитывает, что страны устанут поддерживать Украину.

Ранее СМИ сообщили, что Эстония направила странам-членам Европейского Союза предложение инвестировать около €4 млрд для совместной закупки 1 млн боеприпасов, необходимых Украине для отражения российского вторжения.