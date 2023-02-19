Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Европа за месяц производит столько снарядов, сколько РФ использует за день – премьер Эстонии

Бедрак Виктория, редактор ленты
Кая Каллас, прем'єр Естонії
Фото: Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала усилить оборонную промышленность, чтобы предоставить Украине снаряды.

Об этом она сказала на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Интерфакс-Украина.

Она отметила, что РФ использует за день месячное европейское производство артиллерийских снарядов, поэтому вопрос с поставкой боеприпасов Украине нужно решить скорее.

Сейчас смотрят

– Российская военная промышленность работает в три смены. РФ тратит в день столько артиллерийских снарядов. И европейская оборонная промышленность пока не увеличила свое производство, – сказала Каллас.

Премьер подчеркнула, что Украина должна быть способна защитить себя и выиграть эту войну.

По ее словам, некоторые страны, по всей вероятности, все еще надеются, что эта проблема “решится сама по себе”. В то же время РФ и рассчитывает, что страны устанут поддерживать Украину.

Ранее СМИ сообщили, что Эстония направила странам-членам Европейского Союза предложение инвестировать около €4 млрд для совместной закупки 1 млн боеприпасов, необходимых Украине для отражения российского вторжения.

Источник: Интерфакс-Украина
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка