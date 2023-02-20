Байден анонсировал расширение санкций против РФ и новый пакет помощи Украине

Февраль, 20 в 13:14

В то время, когда президент США Джо Байден находится с историческим визитом в Киеве и проводит встречу с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, на сайте Белого дома появилось сообщение о расширении санкций против РФ и новом пакете военной помощи для Украины.

Отмечается, что Байден приехал для того, чтобы подтвердить “непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины”.

– Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался. Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенной дискуссии о нашей поддержке Украины, – говорится в сообщении от 20 февраля.

Согласно опубликованной информации, американский президент объявит очередную поставку критически важного оборудования, включающего:

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артиллерийские боеприпасы;

противотанковые системы;

радары воздушного наблюдения.

Этот пакет помощи должен помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок.

Кроме того, позже на этой неделе должны объявить о дополнительных санкциях против элит и компаний РФ и поддерживающих ее военную машину.

Подчеркивается, что западные союзники оказывают Украине беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку – и эта поддержка будет продолжена.

– Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников с восточного фланга, а также высказать замечания по поводу того, как Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки народа Украины и основных ценностей, объединяющих нас в этом мире, – говорится в заявлении Байдена.

Позже Байден уточнил в комментарии журналистам в эфире иноСМИ, что Украина получит “миллиарды” в виде бюджетной помощи от США.

А Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что результаты сегодняшней встречи с Байденом будут отражены на поле боя.