Февраль, 20 в 12:32

Бронирование военнообязанных – это предоставление людям отсрочки от мобилизации. Известно, что во время войны в стране должна работать служба тыла: население должно обеспечиваться всем необходимым для жизнедеятельности, а экономика – работать.

Поэтому представители определенных профессий должны продолжать выполнять свои должностные обязанности, и для этого заключается список тех, кто в ближайшие месяцы не может быть мобилизован.

Могут ли мобилизовать человека, который имеет бронь от предприятия – читайте в материале.

Сейчас смотрят

Могут ли мобилизовать человека, который имеет бронь от предприятия

По словам адвоката Радиона Кирилкина, предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае:

истечение срока ее действия;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период органом, принявшим решение об определении таких предприятий, учреждений и организаций, критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидации органа гос власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия.

Когда еще могут мобилизовать забронированного работника

Если человек сам желает нести военную службу, бронирование может быть отменено только из-за увольнения с предприятия. Существует несколько способов бронирования.

Первое – когда работодатель имеет мобилизационную задачу, и поэтому пользуется возможностью забронировать своих работников.

И есть облегченная процедура согласно постановлению правительства, согласно которому могут забронировать своих работников работодатели, удовлетворяющие потребности ВСУ, других военных формирований и населения.

Вне зависимости от того, по какой процедуре бронируют работников, оно осуществляется на определенный период. Когда он заканчивается, можно продлить.

Однако, пока работник считается забронированным, его нельзя призвать на службу. Но когда срок бронирования истекает, тогда мужчина может быть мобилизован.