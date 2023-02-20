Лютий, 20 в 12:32

Бронювання військовозобов’язаних – це надання людям відстрочки від мобілізації. Відомо, що під час війни в країні працює служба тилу: населення має забезпечуватися всім необхідним для життєдіяльності, а економіка – працювати.

Тому представники певних професій повинні продовжувати виконувати свої посадові обов’язки, і для цього укладається список тих, хто у найближчі місяці не може бути мобілізованим.

Чи можуть мобілізувати людину, яка має бронь від підприємства – читайте в матеріалі.

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Чи можуть мобілізувати людину, яка має бронь від підприємства

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:

закінчення строку її дії;

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства.

Коли ще можуть мобілізувати заброньованого працівника

Якщо людина сама бажає нести військову службу, бронювання може бути скасовано тільки через звільнення з підприємства. Є кілька методів бронювання.

Перше – коли роботодавець має мобілізаційне завдання, і саме тому користується можливістю забронювати своїх працівників.

І полегшена процедура, згідно з постановою уряду, за якою можуть забронювати своїх працівників роботодавці, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань та населення.

Незалежно від того, за якою процедурою бронюють працівників, це здійснюється на певний період. Коли він закінчується, можна продовжити.

Однак доки працівник вважається заброньованим, його не можна призвати на службу. А коли строк бронювання закінчується, тоді чоловікп може бути мобілізовано.