Готували фейки та приходили на токшоу Соловйова: СБУ про підозру прокремлівським блогерам з Києва, Криму та Одеси

Лютий, 20 в 17:54

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох пропагандистів, які займалися інформаційно-підривною діяльністю проти України.

– Зловмисники активно поширювали фейки про внутрішньополітичну ситуацію в Україні та дискредитували Сили оборони. Для розповсюдження деструктивного контенту використовували власні інтернет-ресурси, які тісно пов’язані з російськими спецслужбами та підконтрольними їм ботофермами. Останні забезпечують масовий розголос через штучну “накрутку” підписників та “позитивних” відгуків на інформаційні вкиди, – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що у результаті слідчо-оперативних дій у Києві повідомлено про підозру столичному блогеру, який поширював дезінформацію щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів ЗСУ.

Для “розгону” фейків їхній автор використовував підконтрольне йому видання UPN, зокрема однойменний YouTube-канал.

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– Встановлено, що сюжети ворожого блогера регулярно використовували російські спецслужби та кремлівські пропагандисти для підготовки і проведення ворожих інформдиверсій. Крім того, він причетний до спроби організації замовних акцій “протесту” у Києві, спрямованих на розхитування внутрішньої обстановки в столиці, – додають у СБУ.

На підставі зібраних доказів фігурант підозрюється за двома статтями КК України:

ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю);

ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Ще одним поплічником ворога виявився блогер з тимчасово окупованого Криму, який веде декілька YouTube-каналів із загальною аудиторією понад 1,5 млн підписників.

– У своїх відео він публічно виправдовує збройну агресію РФ і захоплення українського півострова. Саме він є одним з частих гостей прямих телеефірів кремлівських пропагандистів, зокрема токшоу Соловйова, – повідомляє СБУ.

Наразі блогеру повідомлено про підозру за ст. 111-1 та 436-2 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Також задокументовано злочинні дії колишнього одесита, який наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку, за підривну діяльність проти України.

Встановлено, що у червні 2021 року зловмисник створив Telegram-канал “привид Новоросії”, де закликав до збору грошей на підтримку російських окупаційних угруповань РФ.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення всіх винних до відповідальності за злочини проти України.