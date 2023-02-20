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Факты / Україна

Они ослабли, а мы стали сильнее: Зеленский не исключает реванш со стороны РФ на этой неделе

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

На этой неделе действительно возможен реванш со стороны РФ, но они уже не так сильны, как год назад.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Действительно, может быть реванш со стороны России на этой неделе, говорят, следует ожидать наступление. Соответственно есть нервозность. Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года, — говорится в сообщении.

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Глава государства отметил, что россияне уже не так сильны, как год назад. Он отметил, что даже тогда у них не было ресурсов, чтобы захватить Украину.

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– Сегодня они ослабли, а мы стали сильнее. Кроме того, у них нет такой мотивации, как у наших солдат. Мы боремся в своей стране, мы защищаем наши дома и семьи. Когда мы проигрываем, мы действительно теряем все: наши дома, членов наших семей. Мы живем здесь, – добавил президент.

Источник: Welt

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