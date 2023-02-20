Они ослабли, а мы стали сильнее: Зеленский не исключает реванш со стороны РФ на этой неделе
На этой неделе действительно возможен реванш со стороны РФ, но они уже не так сильны, как год назад.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Действительно, может быть реванш со стороны России на этой неделе, говорят, следует ожидать наступление. Соответственно есть нервозность. Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года, — говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что россияне уже не так сильны, как год назад. Он отметил, что даже тогда у них не было ресурсов, чтобы захватить Украину.
– Сегодня они ослабли, а мы стали сильнее. Кроме того, у них нет такой мотивации, как у наших солдат. Мы боремся в своей стране, мы защищаем наши дома и семьи. Когда мы проигрываем, мы действительно теряем все: наши дома, членов наших семей. Мы живем здесь, – добавил президент.
Источник: Welt