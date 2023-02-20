РФ продовжує контратаки: Череватий про ситуацію на Східному напрямку

Лютий, 20 в 19:18

Росія продовжує наступати на Сході, головними напрямками атак є Бахмутський та Лиманський.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

– Зокрема, лише на Бахмутському напрямку за цю добу відбулось 202 обстріли. Також було 33 бойових зіткнення з ворогом, під час яких він втратив 212 окупантів вбитими, 214 пораненими, – наголосив він.

У районі Кремінної та Сватового Росія продовжує спроби контратак, ворог посилив артилерійські обстріли. Зокрема, за цю добу було здійснено 235 обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії. Крім того, сталося 10 бойових зіткнень, під час яких 103 окупанти загинули і 74 отримали поранення.

Зараз дивляться

Крім того, Череватий зазначив, що Росія час від часу намагається наступати в районі Білогорівки Луганської області. Ситуація там складна, але контрольована.

Речник Східного угруповання ЗСУ додав, що під час наступу ворог несе величезні втрати, але постійно оновлює підрозділи за рахунок новомобілізованих.