РФ продовжує контратаки: Череватий про ситуацію на Східному напрямку
Росія продовжує наступати на Сході, головними напрямками атак є Бахмутський та Лиманський.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
– Зокрема, лише на Бахмутському напрямку за цю добу відбулось 202 обстріли. Також було 33 бойових зіткнення з ворогом, під час яких він втратив 212 окупантів вбитими, 214 пораненими, – наголосив він.
У районі Кремінної та Сватового Росія продовжує спроби контратак, ворог посилив артилерійські обстріли. Зокрема, за цю добу було здійснено 235 обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії. Крім того, сталося 10 бойових зіткнень, під час яких 103 окупанти загинули і 74 отримали поранення.
Крім того, Череватий зазначив, що Росія час від часу намагається наступати в районі Білогорівки Луганської області. Ситуація там складна, але контрольована.
Речник Східного угруповання ЗСУ додав, що під час наступу ворог несе величезні втрати, але постійно оновлює підрозділи за рахунок новомобілізованих.