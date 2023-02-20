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Факты / Україна

РФ продлила срок подписания “контрактов” для украинских атомщиков на ЗАЭС

Валентина Летяк, редактор ленты
ЗАЕС
Фото: УНИАН

Украинские атомщики на захваченной россиянами Запорожской АЭС уже год отказываются работать на оккупантов, поэтому РФ продлила до 1 апреля срок подписания контрактов с фейковым АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС, аффилированным с Росатомом.

Об этом сообщает Энергоатом.

— Таким образом захватчики якобы демонстрируют очередной “жест доброй воли”, на самом деле они просто понимают, что едва ли не весь критически важный для работы станции персонал, который остался в Энергодаре, не соглашается работать на РФ. Поэтому так называемое продление — вынужденное действие, ведь без квалифицированного персонала станция не сможет функционировать, — объяснили в НАЭК.

В Энергоатоме призвали украинских специалистов и в дальнейшем не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не становиться прямыми пособниками агрессора и не разрушать собственное будущее.

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В МИД Украины ранее заявили, что РФ блокирует ротацию экспертов МАГАТЭ на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

Отмечают также, что РФ продолжает активную милитаризацию ЗАЭС и прилегающей территории, размещая там военную технику и военнослужащих.

Источник: Энергоатом
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