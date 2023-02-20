Лютий, 20 в 17:15

Українські атомники на захопленій росіянами Запорізькій АЕС вже рік відмовляються працювати на окупантів, тому РФ подовжила до 1 квітня термін підписання контрактів із фейковим АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС, афілійованим з Росатомом.

Про це повідомляє Енергоатом.

– У такий спосіб загарбники нібито демонструють черговий “жест доброї волі”, насправді ж вони просто розуміють, що чи не весь критично важливий для роботи станції персонал, який залишився в Енергодарі, не погоджується працювати на РФ. Тож так зване подовження – вимушена дія, адже без кваліфікованого персоналу станція не зможе функціонувати, – пояснили в НАЕК.

В Енергоатомі закликали українських спеціалістів й надалі не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не ставати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє.

Зараз дивляться

У МЗС України раніше заявили, що РФ блокує ротацію експертів МАГАТЕ на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Зазначають також, що РФ продовжує активну мілітаризацію ЗАЕС та прилеглої території, розміщуючи там військову техніку та військовослужбовців.