Февраль, 20 в 19:59

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой, посетившей нашу страну с визитом.

— Очень приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания. Ваша поддержка дает Украине возможность оставаться сильной. Это также оружие – оружие экономическое, которое позволяет нам, нашему обществу, нашему бизнесу развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ своей деятельностью всегда дает правильные сигналы, поэтому очень благодарим за этот сигнал, – заявил Зеленский.

Кристалина Георгиева отметила, что достаточно внимательно следит за событиями в Украине. Она высоко оценила деятельность Украины и всех институтов, продолжающих работу, несмотря на полномасштабную войну.

— Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела это увидеть. Когда завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию, – сообщила директор-распорядитель МВФ.

Посетила Ирпень и встретилась с Зеленским: в Украину прибыла директор-распорядитель МВФ / 2 фотографии

Она рассказала, что сегодня утром посетила Ирпень, который хотела увидеть своими глазами. Она отметила, что была поражена тем, что за короткое время социальная инфраструктура и сети города были восстановлены и снова функционируют.