Лютий, 20 в 19:59

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із директором-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, яка відвідала нашу країну з візитом.

– Надзвичайно приємно, що ми перебуваємо у фокусі вашої уваги. Ваша підтримка створює для України можливість залишатися сильною. Це також зброя – зброя економічна, яка дає змогу нам, нашому суспільству, нашому бізнесу розвиватися. Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, приходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ своєю діяльністю завжди дає правильні сигнали, тому дуже дякуємо за цей сигнал, – заявив Зеленський.

Крісталіна Георгієва зазначила, що доволі пильно стежить за подіями в Україні. Вона високо оцінила діяльність України та всіх інституцій, які продовжують роботу попри повномасштабну війну.

– Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє попри жахливий напад на її народ, на її територію, – повідомила директор-розпорядниця МВФ.

Відвідала Ірпінь та зустрілась із Зеленським: в Україну прибула директорка-розпорядниця МВФ / 2 фотографии

Вона розповіла, що сьогодні вранці відвідала Ірпінь, який хотіла побачити на власні очі. Вона зауважила, що була вражена тим, що за короткий проміжок часу соціальна інфраструктура та мережі міста були відновлені та знову функціонують.