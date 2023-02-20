Вони ослабли, а ми стали сильнішими: Зеленський не виключає реваншу з боку РФ на цьому тижні

Лютий, 20 в 18:03

Цього тижня справді може бути реванш з боку РФ, але вони вже не такі сильні, як рік тому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Справді, може бути реванш з боку Росії цього тижня, кажуть, варто очікувати наступу. Відповідно є нервозність. Деякі регіони України так живуть із 2014 року, – йдеться у повідомленні.

Голова держави зазначив, що росіяни вже не такі сильні, як рік тому. Він зауважив, що навіть тоді вони не мали ресурсів, щоб захопити Україну.

Зараз дивляться

– Сьогодні вони ослабли, а ми стали сильнішими. Крім того, вони не мають такої мотивації, як у наших солдатів. Ми боремося у своїй країні, ми захищаємо наші будинки та сім’ї. Коли ми програємо, ми справді втрачаємо все: наші будинки, членів нашої родини. Ми живемо тут, – додав президент.

Джерело: Welt