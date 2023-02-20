Готовят что-то особенное: Гайдай об увеличении российской техники и личного состава на Луганщине

Февраль, 20 в 11:07

Российские войска продолжают накапливать резервы на территории Луганской области и пытаются продавить украинскую оборону.

Об этом у себя в Telegram сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты готовятся к большому наступлению, ситуация на позициях тяжелая, но контролируемая силами обороны.

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– Враг и дальше увеличивает понемногу обстрелы наших позиций. Горячее всего в направлении Кременной. Кременная и Белогоровка. В направлении Сватово наши силы увереннее держат позиции, – сказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА предполагает, что такая активность армии РФ может быть связана с годовщиной полномасштабного вторжения

– У нас есть информация, что они накопили на нашем участке большое количество техники и личного состава. Возможно, они держат до какой-то даты, возможно, готовят что-то особое, – отметил он.

Как сообщают в Институте изучения войны (ISW), основная фаза российских наступательных операций в Луганской области продолжается, и России, вероятно, не хватает свободных резервов, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность наступления этой зимой.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Оперативное командование Восток