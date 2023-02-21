Игнат оценил возможность массированного удара России в ближайшие дни

Февраль, 21 в 17:05

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Россия не совершит массированную атаку сотнями самолетов на Киев и в целом по Украине.

– Многие эксперты говорят о сотнях самолетов. Не будет этого. Так никто не воюет, это не Вторая мировая война. В современной войне применяется высокоточное оружие, ракетное оружие. Потому что те 40 аэродромов, это на разном расстоянии — 200, 300, 500, 700 км от границы. Их враг использует для атак по Украине с первых дней войны. Поэтому та группировка, которая находилась там в начале агрессии, примерно в том количестве и осталась, — сообщил он в эфире Єдиних новин.

Он отметил, что даже в начале вторжения враг использовал всего около десятка самолетов на каком-то из направлений.

— Полетели, ракетно-бомбовый удар нанесли, потеряли несколько самолетов и улетели обратно. Такая история была в начале агрессии. Сегодня ПВО усилена современными западными комплексами, идет речь и о ПЗРК, и о тяжелых системах, таких как NASAMS, IRIS и т. д. У нас на подходе и следующий пакет из Рамштайна этих систем, ПВО усиливается, а также ПВО пехоты. Gepard… все уже в строю, все работает. И легкой прогулки по украинскому небу никто никому не даст, — говорит Игнат.