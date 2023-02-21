Ігнат оцінив можливість масованого удару Росії у найближчі дні

Лютий, 21 в 17:05

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що Росія не застосує масовану атаку сотнями літаків на Київ і загалом по Україні.

– Багато експертів, які говорять про сотні літаків. Не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна. В сучасній війні застосовується високоточна зброя, ракетна зброя тощо. Тому що ті 40 летовищ, це на різній відстані – 200, 300, 500, 700 км від кордону. Їх ворог використовує для атак по Україні з перших днів війни. Тому те угруповання, яке було там на початку агресії, приблизно в тій кількості і залишилось, – повідомив він в ефірі Єдиних новин.

Ігнат зауважив, що навіть на початку вторгнення ворог використовував приблизно десяток літаків на якомусь напрямку.

– Полетіли, ракетно-бомбовий удар здійснили, втратили кілька літаків і полетіли назад. Така історія була на початку агресії. Сьогодні ППО підсилена сучасними західними комплексами, йдеться й про ПЗРК, і про важкі системи, такі як NASAMS, IRIS тощо. У нас на підході і наступний пакет з Рамштайну цих систем, ППО посилюється, також ППО піхоти. Gepard… все уже в строю, все працює. І легкої прогулянки українським небом ніхто нікому не дасть, – каже Ігнат.