Когда Германия может поставить в Украину первую партию боеприпасов Gepard — СМИ

Февраль, 21 в 0:57

Поставка первой партии произведенных в ФРГ боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard в Украину ожидается к июлю.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на гендиректора немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

— Rheinmetall ожидает, что первая партия боеприпасов для ЗСУ Gepard будет доставлена в Украину к июлю, — приводит слова Паппергера телеканал.

Он также добавил, что, кроме того, “20 БМП Marder будут готовы к поставке в Украину к концу марта”.

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Напомним, что 8 февраля, правительство ФРГ объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в котором будут две зенитные самоходные установки Gepard и много боеприпасов к ним.