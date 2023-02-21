Коли Німеччина може поставити в Україну першу партію боєприпасів до Gepard – ЗМІ

Лютий, 21 в 0:57

Постачання першої партії вироблених у ФРН боєприпасів для зенітної самохідної установки (ЗСУ) Gepard в Україну очікується до липня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на гендиректора німецького машинобудівного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

– Rheinmetall очікує, що першу партію боєприпасів для ЗСУ Gepard буде доставлено в Україну до липня, – наводить слова Паппергера телеканал.

Він також додав, що, крім того, “20 БМП Marder будуть готові до постачання в Україну до кінця березня”.

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Нагадаємо, що 8 лютого, уряд ФРН оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, в якому будуть дві зенітні самохідні установки Gepard і багато боєприпасів до них.