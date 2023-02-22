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Факты / Україна

В Мариуполе прогремело по меньшей мере 10 взрывов

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Telegram-канал Маріуполь.Спротив пишет, что прозвучало не менее 10 взрывов. Часть из них, вероятно, это вражеская противовоздушная оборона.

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При этом авторы канала допускают, что одно из попаданий произошло в нечто похожее на склад с боеприпасами россиян.

– Слышна детонация снарядов… Подняли авиацию, – говорится в сообщении.

Пока ни украинская власть оккупированного Мариуполя, ни российские захватчики не комментировали информацию о взрывах.

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