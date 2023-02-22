В Мариуполе прогремело по меньшей мере 10 взрывов
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов.
Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.
Telegram-канал Маріуполь.Спротив пишет, что прозвучало не менее 10 взрывов. Часть из них, вероятно, это вражеская противовоздушная оборона.
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При этом авторы канала допускают, что одно из попаданий произошло в нечто похожее на склад с боеприпасами россиян.
– Слышна детонация снарядов… Подняли авиацию, – говорится в сообщении.
Пока ни украинская власть оккупированного Мариуполя, ни российские захватчики не комментировали информацию о взрывах.