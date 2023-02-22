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Факти / Україна

У Маріуполі пролунало щонайменше 10 вибухів

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
Вибух
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Telegram-канал Маріуполь.Спротив пише, що пролунало щонайменше 10 вибухів. Частина з них, ймовірно, це ворожа протиповітряна оборона.

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Водночас автори каналу допускають, що одне з влучань відбулося у щось схоже на склад із боєприпасами росіян.

– Чутно детонацію снарядів… Підняли авіацію, – йдеться у повідомленні.

Наразі ані українська влада окупованого Маріуполя, ані російські загарбники не коментували інформацію про вибухи.

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