У Маріуполі пролунало щонайменше 10 вибухів
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Фото: Depositphotos
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
Telegram-канал Маріуполь.Спротив пише, що пролунало щонайменше 10 вибухів. Частина з них, ймовірно, це ворожа протиповітряна оборона.
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Водночас автори каналу допускають, що одне з влучань відбулося у щось схоже на склад із боєприпасами росіян.
– Чутно детонацію снарядів… Підняли авіацію, – йдеться у повідомленні.
Наразі ані українська влада окупованого Маріуполя, ані російські загарбники не коментували інформацію про вибухи.