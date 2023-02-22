Февраль, 22 в 7:43

22 февраля украинские защитники дают отпор врагу, который все усилия бросает на ведение наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 22.02.2023

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

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Куземовка, Диброва Луганской области ;

; Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут, Курдюмовка Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 364-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.