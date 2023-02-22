Карта боевых действий на 22.02.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
22 февраля украинские защитники дают отпор врагу, который все усилия бросает на ведение наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 22.02.2023
В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:
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- Куземовка, Диброва Луганской области;
- Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут, Курдюмовка Донецкой области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 364-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.