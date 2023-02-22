Карта бойових дій на 22.02.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
22 лютого українські захисники дають відсіч ворогові, який усі зусилля кидає на ведення наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 22.02.2023
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
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- Куземівка, Діброва Луганської області;
- Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут, Курдюмівка Донецької області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.