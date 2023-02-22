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Факты / Світ

Польша передаст Украине Leopard 2 в ближайшие несколько недель — МИД

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Польша предоставит Украине 14 танков Leopard 2 в ближайшие две-три недели. Это произойдет после завершения подготовки украинских войск, сообщает CNN со ссылкой на МИД Польши.

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что его страна поддерживает и отправку истребителей в Украину, но еще должен быть достигнут консенсус между странами НАТО.

— Так же, как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно большой, чтобы все больше поддерживать украинцев. Реактивные самолеты очень полезны на войне. Но мы являемся членом НАТО и хотим достичь согласия по всем таким вопросам, чтобы участвовать в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе, — сказал Лукаш Ясина.

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Источник: CNN
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