Лютий, 22 в 7:28

Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 упродовж найближчих двох-трьох тижнів, як повідомляє CNN із посиланням на МЗС Польщі, це станеться після завершення підготовки українських військ.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що його країна підтримує і надсилання винищувачів до України, але ще має бути досягнутий консенсус між країнами НАТО.

– Так само як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб дедалі більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на війні. Але ми є членом НАТО і хочемо досягти згоди з усіх таких питань, щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом, — зауважив Лукаш Ясіна.