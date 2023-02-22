Февраль, 22 в 8:16

За почти год полномасштабной войны России против Украины ВСУ ликвидировали более 145 тыс. оккупантов.

Только за сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 620 захватчиков.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сожгли восемь вражеских танков, семь боевых бронированных машин и столько же артиллерийских систем, а также две единицы автомобильной техники и автоцистерн.

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Также 21 февраля были приземлены три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 22 февраля 2023 года:

личного состава – около 145 060 (+620);

танков ‒ 3 334 (+8);

боевых бронированных машин ‒ 6 569 (+7);

артиллерийских систем – 2 345 (+7);

реактивных систем залпового огня – 471;

средств противовоздушной обороны ‒ 243;

самолетов – 299;

вертолетов – 287;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 026 (+3);

крылатых ракет ‒ 873;

кораблей (катеров) ‒ 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 212 (+2);

специальной техники – 226.

Полномасштабная война в Украине длится уже 364-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.