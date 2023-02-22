ЗСУ майже за рік війни знищили понад 145 тис. окупантів – Генштаб

Лютий, 22 в 8:16

За майже рік повномасштабної війни Росії проти України ЗСУ ліквідували понад 145 тис. окупантів.

Лише за добу українські захисники знищили орієнтовно 620 загарбників.

Крім того, Збройні сили України спалили вісім ворожих танків, сім бойових броньованих машин і стільки ж артилерійських систем, а також дві одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

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Також 21 лютого було приземлено три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 22 лютого 2023 року:

особового складу ‒ близько 145 060 (+620);

танків ‒ 3 334 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 6 569 (+7);

артилерійських систем – 2 345 (+7);

реактивних систем залпового вогню – 471;

засобів протиповітряної оборони ‒ 243;

літаків – 299;

гелікоптерів – 287;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 026 (+3);

крилатих ракет ‒ 873;

кораблів (катерів) ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 212 (+2);

спеціальної техніки ‒ 226.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.