Про перші години 24 лютого та чому Зеленський навіть під ризиком замахів не залишив Київ: Подоляк про початок війни

Лютий, 23 в 18:20

Напередодні річниці вторгнення РФ в Україну радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк дав Фактам ICTV велике інтерв’ю, де розповів, яким було 24 лютого на його пам’яті, які ризики у перші години були найсильнішими, та чому президент України Володимир Зеленський не залишив країну, попри ризики замахів.

24 лютого очима влади

Подоляк каже, зранку 24 лютого не було зрозуміло, чи завдаватиме Росія авіаційних ударів по тих чи інших будівлях, зокрема у Києві.

– Тому що ви розумієте, план “А” – це єдиний план, який вони напрацювали, він стосувався того, щоб десантуватися, захопити центр міста, урядовий квартал чи знищити урядовий квартал. Це мало символічне значення для російської спецоперації. Тобто, вони вважали, що захоплять через десантування той чи інший аеродром, центр Києва, або знищать його – і це означатиме падіння в принципі державної інфраструктури в Україні, дуже швидко. Тож зрозуміло, що жодних інших планів у них не було, – каже він.

Крім того, за словами радника, окупанти “думали, якщо буде спротив у Києві, то вони його знищать”. Натомість президент України навіть не на хвилину не сумнівався, що залишиться у Києві.

Зараз дивляться

– Було тільки одне – ми залишаємось, і президент, до речі, про це сказав. От закінчилося засідання Ради національної безпеки та оборони, де були прийняті важливі рішення, це 7-8 ранку вже була, після цього були дзвінки міжнародного характеру, після цього президент зібрав певну кількість людей, і сказав, що я залишаюсь тут, – додає він.

Про плани Кремля щодо Києва

Подоляк зазначив, що у перші дні, у перші тижні говорили про можливість завдання удару по центру Києва.

– На мій погляд те, що президент залишився у Києві, щу йдемонстративно залишився, і партнерам сказав, що він тут обов’язково залишиться. І зробив потім, ви згадайте, відео. Це дуже важливо було, і це не тільки питання психології, це питання символізму. На перших етапах війни важливий символізм – що ви будете робити, наскільки ви візьмете на себе відповідальність, наскільки ви не боїтеся щиро, дійсно щиро не боїтеся того, що відбувається, – каже радник президента.

Він також додав, що українська влада розуміла, що Росія спробує символічно уразити саме Київ.

– Це все не мало значення по всій території, безумовно. Там були тяжкі бої, але з інформаційного погляду, з точки зору символізму, безумовно, було важливо нанести ураження саме центру Києва. А також знищити уряд України, або щоб він втік. У повному обсязі, він (Зеленський. – Ред.) розумів, що це означає для того типу війни, який ми побачили зранку 24 лютого, – повідомляє радник голови ОП.

Подоляк каже, що всі “розуміли, Росія хоче принизити Україну”.

– Це було одразу зрозуміло. З перших обстрілів території України. Чому? Тому що Росія демонстративно світу сказала, це мій задній двір, я буду там робити все, що захочу, жодного міжнародного права не існує, ми будемо обстрілювати, вбивати. Вони зайшли в іншу країну, на іншу територію, не маючи на це жодних підстав. Чому вони будуть максимально жорстоко покарані у підсумку цієї війни, бо вони не мали жодних підстав для того. Вся оця пропагандистська риторика, вона дійсно впливала на європейські спільноти, з 2014-го по 2022 рік. Сьогодні, після року такого повномасштабного вторгнення, й ефективної оборони України, це вже не впливає ні на кого. І було важливо у перший день це зрозуміти. І президент це розумів, по-перше, що Росія хоче нас принизити, по-друге, що Росія хоче показати, щоб ніхто не втручався, тому що вона у будь-якому випадку знищить Україну – як суверенну інституцію, як суверенну державу. Третє, що в Україні нема кому обороняти країну. Це вони хотіли показати, – зазначає Подоляк.

Як охороняли урядовий квартал

Радник голови ОП каже, що у перші дві-три години після початку повномасштабного вторгнення, всі служби України дуже ефективно співпрацювали, щоб не допустити замахів на життя президента України Володимира Зеленського.

– Пам’ятаєте, знову ж таки,перший день, коли постійно говорили, що буде знищення президента, що будуть замахи на президента, диверсійні групи працювали по периметру урядового кварталу. До речі, дуже ефективно спрацювали наші спецслужби: й управління державної охорони, і Служба безпеки України. Окремо Альфа та, безумовно, ГУР працювали на ефективному рівні, тобто всі працювали – і Національна поліція, яка дуже швидко заблокувала урядовий квартал. І все це було під контролем вже через годину, дві, три після того, як почалося вторгнення, – говорить він.

Крім того, відбувався максимально жорсткий моніторинг із боку спецслужб територій, урядового кварталу, швидко були побудовані блокпости, швидко заведена Нацполіція.

– Для того, щоб на дальних підступах відтісняти будь-які дивні речі, був мінімізований трафік, людський трафік у кварталі. І постійно відбувалися певні затримання. Безумовно, все, що відбувалося, ми, звісно, розкажемо після війни, тому що є певні елементи безпеки, яких треба дотримуватися, але дійсно, були прямі контакти, зіткнення з людьми, котрі мали певні російські завдання у цьому кварталі, – пояснює радник ОП.

Але, на його думку, про це у майбутньому мають розповісти “люди, які безпосередньо брали участь, є професійними і чітко розуміли, що вони робили” – Альфа, управління державної охорони, Нацполіція.

– На мій погляд, взагалі місто було тотально взято під контроль, попри велику проблему під назвою вторгнення, в лічені години 24 лютого. Страху не було, було розуміння всіх ризиків, і була потреба перебувати просто тут і зараз – це важливо було для України. Україна завжди любить бачити лідера, який готовий до кінця бути поряд. І бути у центрі подій, не десь там і давати поради, а саме бути у центрі подій. Саме цей символізм,на мій погляд, досить сильно моралізував і мобілізував українське суспільство, – говорить Подоляк.

Чому Україну не зламати?

Подоляк вважає, що головна причина стійкості нашої держави – це суспільство, це люди.