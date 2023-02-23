Война становится битвой за логистику. Партнеры должны наращивать производство боеприпасов для Украины — Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины становится “битвой за логистику”, поэтому союзники должны наращивать производство боеприпасов.
Об этом он сказал в интервью Sky News.
Он отметил, что западные поставки боеприпасов “не являются достаточными” на нынешнем уровне, поскольку “использование намного выше”.
— Единственный способ сохранить нашу поддержку Украины — это делать то, что мы начали делать сейчас, а именно взаимодействовать с оборонной промышленностью, чтобы убедиться, что союзники подписывают долгосрочные контракты, — сообщил генсек НАТО.
В то же время Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”.
— Мы не можем позволить Путину победить в Украине — это будет трагедией для украинцев, но и это будет опасно для нас, — добавил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обращение российского диктатора к нации, заявил, что Владимир Путин готовится к новой войне.