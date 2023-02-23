Лютий, 23 в 13:20

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України стає “битвою за логістику”, тому союзники повинні нарощувати виробництво боєприпасів.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Він зазначив, що західні поставки боєприпасів “не є достатніми” на нинішньому рівні, оскільки “застосування набагато вище”.

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– Єдиний спосіб зберегти нашу підтримку України – це робити те, що ми почали робити зараз, а саме взаємодіяти з оборонною промисловістю, щоб переконатися, що союзники підписують довгострокові контракти, – повідомив генсек НАТО.

Водночас Столтенберг вчергове наголосив, що НАТО буде підтримувати Україну “стільки, скільки буде потрібно”.

– Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні – це буде трагедією для українців, але і це буде небезпечно для нас, – додав він.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи звернення російського диктатора до нації, заявив, що Володимир Путін готується до нової війни.