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Факты / Україна / Политика

Резников: первые танки от “танковой коалиции” будут в Украине уже в ближайшее время

Анастасия Гевко, редактор ленты
Резников: первые танки от “танковой коалиции” будут в Украине уже в ближайшее время
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что уже в ближайшее время в Украину поступят первые танки от “танковой коалиции”.

Он добавил, что также ожидается, что танки прибудут вместе с подготовленными украинскими экипажами.

– Кроме того, сегодня ночью четыре российских танка “ворвались” в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам, – анонсировал министр. 

Так, по его словам, на годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля в Германии, Эстонии, Латвии и Литве покажут экспозиции с российскими танками в виде музейных экспонатов, как это было раньше в Польше и Чехии. 

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– Это также должно стать сигналом для россиян. В Европе вблизи посмотрят на их истинное лицо. Которое раньше вызывало тотальный страх, а теперь все чаще – отвращение и презрение, – говорится в сообщении Резникова.

Таким образом больше европейцев убедятся, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага возле своего дома, считает министр. 

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Источник: Минобороны
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