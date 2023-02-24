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Факти / Україна

Польща вже сьогодні відправить перші Leopard 2 в Україну – Bloomberg

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Leopard-2
Фото: Getty Images

Польща вже у п’ятницю, 24 лютого, відправить в Україну перші 14 бойових танків Leopard 2.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімне джерело.

За його даними, про постачання важкої техніки має оголосити прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, який у річницю повномасштабного вторгнення прибув з офіційним візитом до Києва.

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Днями міністр оборони України Олексій Резніков анонсував надходження перших танків вже найближчим часом.

У МЗС Польщі уточнили, що йдеться про найближчі два-три тижні.

Президент США Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого повідомив, що партнерам України спільними зусиллями вдалося зібрати для ЗСУ 700 танків, тисячі бронемашин та іншого озброєння.

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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва

Джерело: Bloomberg
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