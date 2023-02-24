Лютий, 24 в 19:19

Протягом цієї доби російські окупаційні війська здійснили безуспішні спроби наступу на п’яти напрямках фронту в Україні.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

– Основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу, – зазначається в зведенні.

Так, на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив кілька безуспішних наступальних дій, зокрема в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Роздолівка (Донецька область) та Серебрянського лісництва.

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На Бахмутському напрямку війська РФ продовжують атакувати позиції ЗСУ. Сьогодні окупанти здійснили декілька безуспішних наступів біля населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Агресор у тому районі веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії.

Крім того, окупанти вели наступ на Авдіївському та Шахтарському напрямках – у районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка. Успіху ворог не мав.

Протягом доби війська РФ завдали 18 авіаційних ударів, з яких чотири – баражуючими боєприпасами типу Ланцет. Окупанти також здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

– Загроза завдання Росією ракетних ударів залишається значною по всій території України, – уточнили в Генштабі.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської, Донецької, Запорізької та Харківської областей. Зокрема, на Донеччині під вогонь рашистів потрапили Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Вугледар та інші міста й села.

Вогонь з артилерії окупанти відкривали також по населених пунктах Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню військ РФ постраждали 27 населених пунктів на правому березі Дніпра, зокрема Дудчани, Берислав, Антонівка, Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Наразі немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження військової техніки та особового складу загарбників. ЗСУ також знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та безпілотник Ланцет.

Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що найскладнішою ділянкою фронту в Україні залишається Бахмутський напрямок. Крім того, окупанти намагаються захопити населені пункти Мар’їнка та Вугледар (Донецька область).