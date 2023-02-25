Февраль, 25 в 6:38

Российские оккупанты не прекращают попыток наступать на пяти направлениях, в том числе на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском. Тем не менее наши защитники продолжают сдерживать врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, за прошедшие сутки воины ВСУ отразили около 70 атак захватчиков на указанных направлениях.

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Российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по мирным населенным пунктам и позициям наших подразделений.

– В очередной раз пострадали города, села и мирные люди. Уровень угрозы ракетных ударов врага остается высоким по всей территории Украины, — отмечают в Генштабе.

Также за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили один ударный вертолет Ми-24 и четыре вражеских дрона: один типа Орлан-10, один – Зала и два – Ланцет-3.

Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам скопления врага и их военной техники, а также два удара – по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции.

Наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и три боеприпаса.

Война в Украине длится уже 367-й день.