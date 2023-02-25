Лютий, 25 в 6:38

Російські окупанти не припиняють спроб наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. Проте наші оборонці продовжують стримувати ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, минулої доби воїни ЗСУ відбили близько 70 атак загарбників на зазначених напрямках.

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Російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по мирних населених пунктах та позиціях наших підрозділів.

– Вчергове постраждали міста, села та мирні люди. Рівень загрози ракетних ударів ворога залишається високим по всій території України, – наголошують у Генштабі.

Також минулої доби підрозділи Сил оборони знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та чотири ворожих дрони: один типу Орлан-10, один – Зала та два – Ланцет-3.

Українська авіація завдала 20 ударів по районах скупчення ворога та їхньої військової техніки, а також два удари – по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції.

Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та три склади боєприпасів.

Війна в України триває вже 367-й день.