Наступления РФ на Луганщине не прекращаются, несмотря на огромные потери — Гайдай

Февраль, 25 в 11:33

Ситуация в Луганской области стабильно тяжелая, но контролируемая. Наступления россиян не прекращаются и на Сватовском, и на Кременском направлении.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

— И Белогоровское направление так же тяжелое, но все попытки врага за последние пару суток, например, на Сватовском направлении продвинуться с тяжелой техникой провалились. На Кременском направлении за этот период была достаточно мощная попытка наступления тремя ротами, однако вернулось только две, — рассказал он.

По его словам, здесь РФ потеряла около 70 военных убитыми и примерно столько же ранеными.

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Гайдай также подтвердил, что оккупанты отключили на оккупированных территориях Луганщины мобильную связь и интернет, поэтому жители этих районов находятся в информационном вакууме.

По данным Генштаба, армия РФ не прекращает попыток наступать на пяти направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, однако ВСУ продолжают сдерживать врага.

В частности, за минувшие сутки Силы обороны отбили около 70 атак оккупантов на указанных направлениях.