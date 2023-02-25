Наступления РФ на Луганщине не прекращаются, несмотря на огромные потери — Гайдай
Ситуация в Луганской области стабильно тяжелая, но контролируемая. Наступления россиян не прекращаются и на Сватовском, и на Кременском направлении.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
— И Белогоровское направление так же тяжелое, но все попытки врага за последние пару суток, например, на Сватовском направлении продвинуться с тяжелой техникой провалились. На Кременском направлении за этот период была достаточно мощная попытка наступления тремя ротами, однако вернулось только две, — рассказал он.
По его словам, здесь РФ потеряла около 70 военных убитыми и примерно столько же ранеными.
Гайдай также подтвердил, что оккупанты отключили на оккупированных территориях Луганщины мобильную связь и интернет, поэтому жители этих районов находятся в информационном вакууме.
По данным Генштаба, армия РФ не прекращает попыток наступать на пяти направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, однако ВСУ продолжают сдерживать врага.
В частности, за минувшие сутки Силы обороны отбили около 70 атак оккупантов на указанных направлениях.