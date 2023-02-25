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Факты / Україна

Наступления РФ на Луганщине не прекращаются, несмотря на огромные потери — Гайдай

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация в Луганской области стабильно тяжелая, но контролируемая. Наступления россиян не прекращаются и на Сватовском, и на Кременском направлении.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

— И Белогоровское направление так же тяжелое, но все попытки врага за последние пару суток, например, на Сватовском направлении продвинуться с тяжелой техникой провалились. На Кременском направлении за этот период была достаточно мощная попытка наступления тремя ротами, однако вернулось только две, — рассказал он.

По его словам, здесь РФ потеряла около 70 военных убитыми и примерно столько же ранеными.

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Гайдай также подтвердил, что оккупанты отключили на оккупированных территориях Луганщины мобильную связь и интернет, поэтому жители этих районов находятся в информационном вакууме.

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По данным Генштаба, армия РФ не прекращает попыток наступать на пяти направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, однако ВСУ продолжают сдерживать врага.

В частности, за минувшие сутки Силы обороны отбили около 70 атак оккупантов на указанных направлениях.

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