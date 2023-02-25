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Факти / Україна

Наступи РФ на Луганщині не припиняються, попри величезні втрати – Гайдай

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація в Луганській області стабільно важка, але контрольована. Наступи росіян не припиняються і на Сватівському, і на Кремінському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– І Білогорівский напрямок так само важкий, але всі намагання ворога за останні пару діб, наприклад, на Сватівському напрямку просунутися з важкою технікою провалилися. На Кремінському напрямі за цей період була достатньо потужна спроба наступу трьома ротами, проте повернулося лише дві, – розповів він.

За його словами, тут РФ втратила близько 70 військових вбитими і приблизно стільки ж пораненими.

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Гайдай також підтвердив, що окупанти відключили на окупованих територіях Луганщини мобільний зв’язок та інтернет, тому жителів цих районів знаходяться в інформаційному вакуумі.

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За даними Генштабу, армія РФ не припиняє спроб наступати на п’яти напрямках – Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському, проте ЗСУ продовжують стримувати ворога.

Зокрема за минулу добу Сили оборони відбили близько 70 атак окупантів на зазначених напрямках.

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