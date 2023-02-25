Под Бахмутом пограничники взяли в плен вагнеровца

Февраль, 25 в 12:54

В течение нескольких дней российские оккупанты восемь раз атаковали опорные пункты Госпогранслужбы на территории Донецкой области, половина из них — в районе Бахмута.

Все попытки врага пробить оборону пограничники отбили.

— Кроме того, наши защитники провели позиционную контратаку, в ходе которой захватили в плен одного из вагнеровских штурмовиков, — уточнили в ГПСУ.

Охранники границ также уничтожили около 20 российских военных, еще 10 ранены.

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По состоянию на утро 25 февраля, по данным Генштаба, российские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны на Бахмутском направлении.

В частности, было несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Пивничное Донецкой области.